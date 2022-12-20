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Путин поручил усилить работу органов безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что работу отечественных служб безопасности необходимо будет укрепить по всем направлениям из-за новых угроз и рисков. Об этом он сообщил в своем поздравлении сотрудникам спецслужб с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. 

«Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России, а это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал», — сказал он.

Путин назвал одним из наиболее важных приоритетов борьбу с терроризмом. Он подчеркнул, что под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, объекты транпсортной и энергетической инфраструктуры. Глава государства указал на то, что пресекать действия зарубежных спецслужб необходимо «жестоко», а также оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Путин также поручил усилить контроль за линией государственной границы, которая является «ключевым рубежом» обеспечения безопасности страны. Попытки нарушить границы России будут пресекаться «быстро и эффективно».

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Спецслужбы должны незамедлительно реагировать на «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни», которые являются прямой угрозой внутреннему единству российского общества.

Глава государства также потребовал от органов безопасности более решительных действий в вопросе защиты информационных ресурсов и при борьбе с коррупцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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