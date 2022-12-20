Путин поручил усилить работу органов безопасности

Путин назвал одним из наиболее важных приоритетов борьбу с терроризмом. Он подчеркнул, что под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, объекты транпсортной и энергетической инфраструктуры. Глава государства указал на то, что пресекать действия зарубежных спецслужб необходимо «жестоко», а также оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.