Путин поручил усилить работу органов безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что работу отечественных служб безопасности необходимо будет укрепить по всем направлениям из-за новых угроз и рисков. Об этом он сообщил в своем поздравлении сотрудникам спецслужб с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.
«Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России, а это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал», — сказал он.
Путин назвал одним из наиболее важных приоритетов борьбу с терроризмом. Он подчеркнул, что под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, объекты транпсортной и энергетической инфраструктуры. Глава государства указал на то, что пресекать действия зарубежных спецслужб необходимо «жестоко», а также оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
Путин также поручил усилить контроль за линией государственной границы, которая является «ключевым рубежом» обеспечения безопасности страны. Попытки нарушить границы России будут пресекаться «быстро и эффективно».
Спецслужбы должны незамедлительно реагировать на «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни», которые являются прямой угрозой внутреннему единству российского общества.
Глава государства также потребовал от органов безопасности более решительных действий в вопросе защиты информационных ресурсов и при борьбе с коррупцией.