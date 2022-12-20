Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Как отметила в комментарии «Интерфаксу» член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева, поговорившая с представителями МХГ, они действительно бывали на отдельных судах в других регионах, однако это не означает, по их мнению, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта.