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Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Ведомости

Минюст России подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы, следует из карточки на сайте Мосгорсуда.

Дело, отнесенное к категории ликвидации местных общественных объединений, было зарегистрировано 19 декабря.

Минюст, отмечается в сообщении на сайте самой МХГ, объяснил свой иск тем, что организация, будучи региональной, проводила свою деятельность вне московского региона, в частности, речь идет о наблюдениях на судебных процессах, обращениях к региональным органам власти, а также участии в мероприятиях региональных партнеров организации.

Ведомство также считает, что устав МХГ не соответствует актуальным требованиям законодательства, а во время внеплановой проверки Минюста не был предоставлен полный пакет требуемых документов, добавили там.

Как отметила в комментарии «Интерфаксу» член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева, поговорившая с представителями МХГ, они действительно бывали на отдельных судах в других регионах, однако это не означает, по их мнению, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта.

Правозащитная организация Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 г. в Москве профессором-физиком Юрием Орловым для контроля выполнения гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 г. в области прав человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных