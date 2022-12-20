Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
Минюст России подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы, следует из карточки на сайте Мосгорсуда.
Дело, отнесенное к категории ликвидации местных общественных объединений, было зарегистрировано 19 декабря.
Минюст, отмечается в сообщении на сайте самой МХГ, объяснил свой иск тем, что организация, будучи региональной, проводила свою деятельность вне московского региона, в частности, речь идет о наблюдениях на судебных процессах, обращениях к региональным органам власти, а также участии в мероприятиях региональных партнеров организации.
Ведомство также считает, что устав МХГ не соответствует актуальным требованиям законодательства, а во время внеплановой проверки Минюста не был предоставлен полный пакет требуемых документов, добавили там.
Как отметила в комментарии «Интерфаксу» член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева, поговорившая с представителями МХГ, они действительно бывали на отдельных судах в других регионах, однако это не означает, по их мнению, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта.
Правозащитная организация Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 г. в Москве профессором-физиком Юрием Орловым для контроля выполнения гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 г. в области прав человека.