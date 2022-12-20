Московский омбудсмен предложила ввести должность социального работника в штат СИЗО
В 2022 г. к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой чаще других категорий граждан обращались заключенные следственных изоляторов, рассказала она журналистам. При этом среди свыше 600 обращений, поступивших из СИЗО, на первом месте оказались жалобы, связанные с предоставлением медицинских услуг гражданам.
Омбудсмен отметила, что сейчас в СИЗО находятся люди с инвалидностью, в том числе имеющие трудности с самообслуживанием. «В штатный распорядок обязательно должна быть введена должность социального работника, который должен помогать людям с инвалидностью», — заявила Потяева.
По словам Потяевой, к ней уже обратились с соответствующей просьбой «коллеги с федерального уровня ФСИН». При этом в ведомстве видят проблему с затратами на введение новой штатной единицы, но считают, что для их заполнения можно было бы привлекать граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. Это необходимо предусмотреть на законодательном уровне.
«Мы над этим будем работать в 2023 г., чтобы альтернативную гражданскую службу можно было проходить в следственных изоляторах по оказанию помощи людям с инвалидностью и которые не могут помочь себе в самообслуживании», — сказала Потяева. По ее словам, сейчас москвичи проходят альтернативную гражданскую службу в основном в психиатрических больницах системы здравоохранения и психоневрологических интернатах департамента труда и соцзащиты. Омбудсмен отметила, что в 2022 г. к ней в принципе поступало много вопросов о замене обычной воинской службы на альтернативную. «Если обычно количество таких обратившихся — 30-35 человек в зависимости от года, то в этом году количество перевалило за сотню, и таких людей действительно много», — сказала она.
7 декабря на встрече Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным Ева Меркачева выступила с докладом о защите прав женщин и людей с инвалидностью в СИЗО. Она попросила президента запретить аресты людей с инвалидностью, если они обвиняются в ненасильственных преступлениях и для них не могут обеспечить индивидуальную программу реабилитации в следственном изоляторе. Путин отметил, что дела всех граждан, длительно находящихся в СИЗО, требуют социальной справедливости и «нужно какое-то единообразное отношение ко всем этим категориям граждан».