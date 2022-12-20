Московский омбудсмен предложила ввести должность социального работника в штат СИЗО

«Мы над этим будем работать в 2023 г., чтобы альтернативную гражданскую службу можно было проходить в следственных изоляторах по оказанию помощи людям с инвалидностью и которые не могут помочь себе в самообслуживании», — сказала Потяева. По ее словам, сейчас москвичи проходят альтернативную гражданскую службу в основном в психиатрических больницах системы здравоохранения и психоневрологических интернатах департамента труда и соцзащиты. Омбудсмен отметила, что в 2022 г. к ней в принципе поступало много вопросов о замене обычной воинской службы на альтернативную. «Если обычно количество таких обратившихся — 30-35 человек в зависимости от года, то в этом году количество перевалило за сотню, и таких людей действительно много», — сказала она.