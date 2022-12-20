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Общество

Московский омбудсмен предложила ввести должность социального работника в штат СИЗО

Ведомости

В 2022 г. к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой чаще других категорий граждан обращались заключенные следственных изоляторов, рассказала она журналистам. При этом среди свыше 600 обращений, поступивших из СИЗО, на первом месте оказались жалобы, связанные с предоставлением медицинских услуг гражданам.

Омбудсмен отметила, что сейчас в СИЗО находятся люди с инвалидностью, в том числе имеющие трудности с самообслуживанием. «В штатный распорядок обязательно должна быть введена должность социального работника, который должен помогать людям с инвалидностью», — заявила Потяева.

По словам Потяевой, к ней уже обратились с соответствующей просьбой «коллеги с федерального уровня ФСИН». При этом в ведомстве видят проблему с затратами на введение новой штатной единицы, но считают, что для их заполнения можно было бы привлекать граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. Это необходимо предусмотреть на законодательном уровне.

«Мы над этим будем работать в 2023 г., чтобы альтернативную гражданскую службу можно было проходить в следственных изоляторах по оказанию помощи людям с инвалидностью и которые не могут помочь себе в самообслуживании», — сказала Потяева. По ее словам, сейчас москвичи проходят альтернативную гражданскую службу в основном в психиатрических больницах системы здравоохранения и психоневрологических интернатах департамента труда и соцзащиты. Омбудсмен отметила, что в 2022 г. к ней в принципе поступало много вопросов о замене обычной воинской службы на альтернативную. «Если обычно количество таких обратившихся — 30-35 человек в зависимости от года, то в этом году количество перевалило за сотню, и таких людей действительно много», — сказала она.

7 декабря на встрече Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным Ева Меркачева выступила с докладом о защите прав женщин и людей с инвалидностью в СИЗО. Она попросила президента запретить аресты людей с инвалидностью, если они обвиняются в ненасильственных преступлениях и для них не могут обеспечить индивидуальную программу реабилитации в следственном изоляторе. Путин отметил, что дела всех граждан, длительно находящихся в СИЗО, требуют социальной справедливости и «нужно какое-то единообразное отношение ко всем этим категориям граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных