Двое детей умерли после заражения неизвестной болезнью а Афганистане
В провинции Забуль на юго-востоке Афганистане произошла вспышка неизвестной болезни, из-за которой погибли двое детей, сообщил телеканал Tolo News в соцсетях.
По оценке местных медицинских властей, заразились неизвестным заболеванием как минимум 80 человек, его основными симптомами называются сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа. Сейчас медики заняты лечением выявленных больных.
Как пишет агентство The Khaama, вспышки инфекций, в том числе и неизвестных, происходят в Афганистане регулярно и связаны с уровнем бедности, достигшим отметки 97%. Так, в июле этого года агентство сообщало о вспышке холеры в центральном и южном Афганистане, сотни человек были госпитализированы.