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Двое детей умерли после заражения неизвестной болезнью а Афганистане

Ведомости

В провинции Забуль на юго-востоке Афганистане произошла вспышка неизвестной болезни, из-за которой погибли двое детей, сообщил телеканал Tolo News в соцсетях.

По оценке местных медицинских властей, заразились неизвестным заболеванием как минимум 80 человек, его основными симптомами называются сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа. Сейчас медики заняты лечением выявленных больных.

Как пишет агентство The Khaama, вспышки инфекций, в том числе и неизвестных, происходят в Афганистане регулярно и связаны с уровнем бедности, достигшим отметки 97%. Так, в июле этого года агентство сообщало о вспышке холеры в центральном и южном Афганистане, сотни человек были госпитализированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных