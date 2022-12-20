Двое детей умерли после заражения неизвестной болезнью а Афганистане

Как пишет агентство The Khaama, вспышки инфекций, в том числе и неизвестных, происходят в Афганистане регулярно и связаны с уровнем бедности, достигшим отметки 97%. Так, в июле этого года агентство сообщало о вспышке холеры в центральном и южном Афганистане, сотни человек были госпитализированы.