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Общество

Воронежские власти объяснили срабатывание сирен в регионе тренировкой

Ведомости

Сирены гражданской обороны сработали в субботу в Воронежской области, их включение было связано с тренировкой сил и средств защиты населения, никакой угрозы нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили власти Воронежской области, сирены сработали по всему региону около 10.30 часов, они звучали около трех минут.

«Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, у кого подобная тренировка вызвала беспокойство», — говорится в сообщении.

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Днем ранее в администрации Воронежа объяснили появление на квитанциях ЖКХ за ноябрь памятки «Как вести себя при обстреле». В пресс-службе рассказали, что органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование горожан по действиям при обстреле в соответствии с письмом КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», писал РБК.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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