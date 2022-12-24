Воронежские власти объяснили срабатывание сирен в регионе тренировкой

Днем ранее в администрации Воронежа объяснили появление на квитанциях ЖКХ за ноябрь памятки «Как вести себя при обстреле». В пресс-службе рассказали, что органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование горожан по действиям при обстреле в соответствии с письмом КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», писал РБК.