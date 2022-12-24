Воронежские власти объяснили срабатывание сирен в регионе тренировкой
Сирены гражданской обороны сработали в субботу в Воронежской области, их включение было связано с тренировкой сил и средств защиты населения, никакой угрозы нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как уточнили власти Воронежской области, сирены сработали по всему региону около 10.30 часов, они звучали около трех минут.
«Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, у кого подобная тренировка вызвала беспокойство», — говорится в сообщении.
Днем ранее в администрации Воронежа объяснили появление на квитанциях ЖКХ за ноябрь памятки «Как вести себя при обстреле». В пресс-службе рассказали, что органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование горожан по действиям при обстреле в соответствии с письмом КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», писал РБК.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).