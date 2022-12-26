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МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова

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МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Давыдова, следует из данных базы ведомства.

Согласно карточке, в розыск объявлен Дмитрий Давыдов 1981 года рождения. Он родился в Казахской ССР. МВД разыскивает Давыдова по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. 

Данные карточки из базы совпадают с биографией бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан в РФ иноагентом). Ему также приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России». Предприниматель рассказывал, что родился в Казахской ССР.

Кроме того, в 2020 г. в Казахстане в розыск объявили совладельца букмекерской компании «Олимп». Данные также совпадают с информацией об объявленном МВД в розыск Давыдове.

Минюст включил Давыдова в перечень иноагентов 16 декабря. Тогда же в списке иностранных агентов оказались сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, а также журналист Дмитрий Любимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных