МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова
МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Давыдова, следует из данных базы ведомства.
Согласно карточке, в розыск объявлен Дмитрий Давыдов 1981 года рождения. Он родился в Казахской ССР. МВД разыскивает Давыдова по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется.
Данные карточки из базы совпадают с биографией бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан в РФ иноагентом). Ему также приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России». Предприниматель рассказывал, что родился в Казахской ССР.
Кроме того, в 2020 г. в Казахстане в розыск объявили совладельца букмекерской компании «Олимп». Данные также совпадают с информацией об объявленном МВД в розыск Давыдове.
Минюст включил Давыдова в перечень иноагентов 16 декабря. Тогда же в списке иностранных агентов оказались сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, а также журналист Дмитрий Любимов.