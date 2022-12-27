СК возбудил уголовное дело после убийства семьи из восьми человек в Макеевке

Следствие оперативно установило машину, на которой с места преступления скрылись подозреваемые. Позже были задержаны четыре человека, у них нашли автомат АК-74, 3 магазина к нему и 2 гранаты. В СК уточнили, что в настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.