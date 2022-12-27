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СК возбудил уголовное дело после убийства семьи из восьми человек в Макеевке

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства семьи из восьми человек в Макеевке ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СК. 

Уточняется, что дело заведено по пп. «а», «в», «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью), а также п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В СК рассказали, что после поступившей информации об обнаружении в доме в Макеевке восьми тел, в том числе троих детей, к работе привлекли следователей-криминалистов военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск. 

Следствие оперативно установило машину, на которой с места преступления скрылись подозреваемые. Позже были задержаны четыре человека, у них нашли автомат АК-74, 3 магазина к нему и 2 гранаты. В СК уточнили, что в настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Сообщение об обнаружении восьми тел поступило вечером 26 декабря. В МВД отметили, что со двора домовладения был похищен автомобиль Skoda. В ведомстве подчеркнули, что совершенное преступление подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влечет за собой «максимальную ответственность в виде высшей меры наказания».

В разговоре с ТАСС глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что злоумышленники расстреляли семью. По его данным, жертвами в том числе стали четыре ребенка, самому младшему из которых был всего год. После этого был объявлен план-перехват.

Ранее в МВД ДНР сообщили о троих задержанных, которых подозревают в совершении преступления. В ведомстве отметили, что до этого они уже были судимы. Задержанные признались, что пошли на преступление, чтобы похитить автомобиль и ценное имущество семьи, уточнили в МВД. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных