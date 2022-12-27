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Росавиация еще не получила от Сирии гарантий безопасного пролета

Ведомости

Росавиация направила до дипломатическим каналам обращение к сирийским авиационным властям, чтобы получить гарантии безопасного пролета над Сирией. Пока что ответ от Дамаска не пришел. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. 

«Со стороны уполномоченных властей Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории. Такие обращения в адрес авиационных властей САР в установленном порядке по дипломатическим каналам были направлены Росавиацией», — рассказали в ведомстве.

В Росавиации напомнили, что ситуация в Сирии по-прежнему остается напряженной из-за вооруженного конфликта. В связи с этим необходима «комплексная оценка» для возобновления полетов гражданских самолетов российских авиакомпаний, пояснили в ведомстве. 

Ранее сегодня глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур сообщил, что сирийские власти открыли воздушное пространство страны для гражданских российских самолетов. По его словам, с таким запросом к властям республики обратилась Росавиация, после чего правительство Сирии выдало разрешение на полеты над территорией страны.

Запрет на использование российскими гражданскими самолетами воздушного пространства Сирии действовал с апреля 2013 г. Сначала данная мера носила рекомендательный характер. Росавиация посоветовала облетать эту страну после инцидента с самолетом Nordwind Airlines, по которому были выпущены две ракеты класса «земля — воздух». Самолет выполнял рейс Шарм-эш-Шейх — Казань, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал. 

Однако авиаперевозчики не прислушались к рекомендациям. Тогда Росавиация ввела запрет, пояснив, что «коммерческие интересы в сложившейся ситуации не могут преобладать над вопросами безопасности граждан». 

Ранее по теме: Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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