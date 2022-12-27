Росавиация еще не получила от Сирии гарантий безопасного пролета

Запрет на использование российскими гражданскими самолетами воздушного пространства Сирии действовал с апреля 2013 г. Сначала данная мера носила рекомендательный характер. Росавиация посоветовала облетать эту страну после инцидента с самолетом Nordwind Airlines, по которому были выпущены две ракеты класса «земля — воздух». Самолет выполнял рейс Шарм-эш-Шейх — Казань, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал.