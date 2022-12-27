Росавиация еще не получила от Сирии гарантий безопасного пролета
Росавиация направила до дипломатическим каналам обращение к сирийским авиационным властям, чтобы получить гарантии безопасного пролета над Сирией. Пока что ответ от Дамаска не пришел. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Со стороны уполномоченных властей Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории. Такие обращения в адрес авиационных властей САР в установленном порядке по дипломатическим каналам были направлены Росавиацией», — рассказали в ведомстве.
В Росавиации напомнили, что ситуация в Сирии по-прежнему остается напряженной из-за вооруженного конфликта. В связи с этим необходима «комплексная оценка» для возобновления полетов гражданских самолетов российских авиакомпаний, пояснили в ведомстве.
Ранее сегодня глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур сообщил, что сирийские власти открыли воздушное пространство страны для гражданских российских самолетов. По его словам, с таким запросом к властям республики обратилась Росавиация, после чего правительство Сирии выдало разрешение на полеты над территорией страны.
Запрет на использование российскими гражданскими самолетами воздушного пространства Сирии действовал с апреля 2013 г. Сначала данная мера носила рекомендательный характер. Росавиация посоветовала облетать эту страну после инцидента с самолетом Nordwind Airlines, по которому были выпущены две ракеты класса «земля — воздух». Самолет выполнял рейс Шарм-эш-Шейх — Казань, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал.
Однако авиаперевозчики не прислушались к рекомендациям. Тогда Росавиация ввела запрет, пояснив, что «коммерческие интересы в сложившейся ситуации не могут преобладать над вопросами безопасности граждан».