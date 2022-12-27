Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

Запрет на использование российскими гражданскими самолетами воздушного пространства Сирии действовал с апреля 2013 г. Росавиация сначала рекомендовала облетать эту страну после инцидента с самолетом Nordwind Airlines, который выполнял рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх — Казань, на борту находились 160 человек. Тогда по нему были выпущены две ракеты класса «земля — воздух», в результате произошедшего никто не пострадал. Однако после этого авиаперевозчики не прислушались к рекомендациям и Росавиация ввела запрет, объяснив это тем, что «коммерческие интересы в сложившейся ситуации не могут преобладать над вопросами безопасности граждан».