Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов
Сирийские власти открыли воздушное пространство страны для гражданских российских самолетов, сообщил глава службы гражданской авиации Басем Мансур, пишут «РИА Новости».
«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», — сказал он.
По его словам, Москва должна будет предоставить Дамаску график полетов, чтобы обеспечить воздушные коридоры для безопасных пролетов самолетов. Пока Сирия ждет ответа.
С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. 16 декабря iFly заявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, позже это решение было продлено до 26 декабря, однако полеты так и не возобновились. В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.
Запрет на использование российскими гражданскими самолетами воздушного пространства Сирии действовал с апреля 2013 г. Росавиация сначала рекомендовала облетать эту страну после инцидента с самолетом Nordwind Airlines, который выполнял рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх — Казань, на борту находились 160 человек. Тогда по нему были выпущены две ракеты класса «земля — воздух», в результате произошедшего никто не пострадал. Однако после этого авиаперевозчики не прислушались к рекомендациям и Росавиация ввела запрет, объяснив это тем, что «коммерческие интересы в сложившейся ситуации не могут преобладать над вопросами безопасности граждан».