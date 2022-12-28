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Общество

В Кремле не стали раскрывать подробности новогоднего обращения президента

Ведомости

В Кремле никогда не раскрывают подробности места и времени записи новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы никогда не рассказываем, когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные посылы, посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — сказал он.

При этом Песков отметил, что обращение Путина будет записано, как и прежде, на фоне Кремля. «Никаких изменений не планируется», — сказал он. 

Ранее был перенесен ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на следующий год было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается «прямой линии», в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не определены.

22 декабря Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 г., при этом конкретных дат он не назвал. По словам главы государства, нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».

Ранее по теме: Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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