В Кремле не стали раскрывать подробности новогоднего обращения президента
В Кремле никогда не раскрывают подробности места и времени записи новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никогда не рассказываем, когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные посылы, посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — сказал он.
При этом Песков отметил, что обращение Путина будет записано, как и прежде, на фоне Кремля. «Никаких изменений не планируется», — сказал он.
Ранее был перенесен ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на следующий год было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается «прямой линии», в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не определены.
22 декабря Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 г., при этом конкретных дат он не назвал. По словам главы государства, нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».