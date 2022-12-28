В Кремле не стали раскрывать подробности новогоднего обращения президента

«Мы никогда не рассказываем, когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные посылы, посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — сказал он.