Быстрый рост цен на продукты за последний месяц заметили 50% россиян
За последний месяц 50% россиян отметили, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 23 по 25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
При этом доля россиян, которые имеют такое мнение, последовательно снижается с 20 марта, когда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги, и вышли на плато в 45-55% в августе. В частности, в прошлом месяце такого мнения придерживались 45% респондентов. Каждый четвертый (26%) отметил сохранение темпов прироста цен, 7% опрошенных сказали, что цены за последний месяц не изменились.
Как и в ноябре, треть россиян (33%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем сейчас. Почти каждый второй (42%) считает, что рост цен сохранится на прежнем уровне.
При этом за последний месяц треть россиян отметили повышение цен на мясо и птицу (36%), на молоко (30%) и на рыбу и морепродукты (29%). Каждый четвертый (24%) фиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. На рост цен на растительное масло и сахар обратили внимание 18% и 21% респондентов соответственно. Каждый пятый указал на подорожание яиц и овощей (22% и 19% соответственно), 18% — на крупы. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 11% опрошенных.
Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (31%), а также одежда и обувь (20%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (17%). В категории услуг 38% россиян обратили внимание на рост цен на счета за ЖКУ.