Быстрый рост цен на продукты за последний месяц заметили 50% россиян

При этом за последний месяц треть россиян отметили повышение цен на мясо и птицу (36%), на молоко (30%) и на рыбу и морепродукты (29%). Каждый четвертый (24%) фиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. На рост цен на растительное масло и сахар обратили внимание 18% и 21% респондентов соответственно. Каждый пятый указал на подорожание яиц и овощей (22% и 19% соответственно), 18% — на крупы. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 11% опрошенных.