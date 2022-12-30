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Общество

Быстрый рост цен на продукты за последний месяц заметили 50% россиян

Ведомости

За последний месяц 50% россиян отметили, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 23 по 25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.  

При этом доля россиян, которые имеют такое мнение, последовательно снижается с 20 марта, когда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги, и вышли на плато в 45-55% в августе. В частности, в прошлом месяце такого мнения придерживались 45% респондентов. Каждый четвертый (26%) отметил сохранение темпов прироста цен, 7% опрошенных сказали, что цены за последний месяц не изменились. 

Как и в ноябре, треть россиян (33%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем сейчас. Почти каждый второй (42%) считает, что рост цен сохранится на прежнем уровне.

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При этом за последний месяц треть россиян отметили повышение цен на мясо и птицу (36%), на молоко (30%) и на рыбу и морепродукты (29%). Каждый четвертый (24%) фиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. На рост цен на растительное масло и сахар обратили внимание 18% и 21% респондентов соответственно. Каждый пятый указал на подорожание яиц и овощей (22% и 19% соответственно), 18% — на крупы.  Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 11% опрошенных.

Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (31%), а также одежда и обувь (20%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (17%). В категории услуг 38% россиян обратили внимание на рост цен на счета за ЖКУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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