2022 год в России стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений

По словам Вильфанда, теплее был только 2020 г. — это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. «Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 г. тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — отметил он (цитата по ТАСС).