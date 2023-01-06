2022 год в России стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Среднегодовая температура в 2022 г. в России составила минус 1 градус — это второй показатель в списке самых высоких за всю метеорологическую историю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, теплее был только 2020 г. — это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. «Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 г. тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — отметил он (цитата по ТАСС).
Наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году, по словам эксперта, зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.
Накануне Вильфанд предупреждал о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.
В Москве также ввели до 7 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур – среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.