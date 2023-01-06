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2022 год в России стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Ведомости

Среднегодовая температура в 2022 г. в России составила минус 1 градус — это второй показатель в списке самых высоких за всю метеорологическую историю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, теплее был только 2020 г. — это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. «Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 г. тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — отметил он (цитата по ТАСС).

Наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году, по словам эксперта, зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии. 

Накануне Вильфанд предупреждал о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.

В Москве также ввели до 7 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур – среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных