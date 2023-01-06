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Экс-премьер Дагестана Абдулаев погиб в результате ДТП

Ведомости

Экс-премьер Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.

«5 января 2023 г, приблизительно в 20:00, в Махачкале, на улице Магомеда Гаджиева, 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался Магомед Абдуллаев. После ДТП он был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных травм.

Абдуллаев был премьер-министром Дагестана в 2010-2013 гг. До этого он занимал должности советника президента республики, а также заместителя председателя правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных