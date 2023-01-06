Экс-премьер Дагестана Абдулаев погиб в результате ДТП
Экс-премьер Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.
«5 января 2023 г, приблизительно в 20:00, в Махачкале, на улице Магомеда Гаджиева, 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался Магомед Абдуллаев. После ДТП он был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных травм.
Абдуллаев был премьер-министром Дагестана в 2010-2013 гг. До этого он занимал должности советника президента республики, а также заместителя председателя правительства.