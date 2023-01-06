Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане
Во время военной службы в Афганистане принц Гарри убил 25 человек. Об этом он рассказал на страницах своих мемуаров Spare («Запасной»), отрывок из которых приводит газета The Telegraph.
Принц Гарри заявил, не гордится и не стыдится этого факта. По его словам, во время боя он думал о них не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которые были сняты с доски.
«Это первый раз, когда 38-летний мужчина рассказал о боевиках движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которых он лично убил во время своей военной службы, и, вероятно, это усилит беспокойство по поводу его личной безопасности», — отмечает издание.
По словам принца, одна из причин, по которой он не чувствует вины за то, что отнимал жизни, заключается в том, что он никогда не забывал, как сидел в телевизионной комнате Итона и смотрел репортаж о терактах 11 сентября в Нью-Йорке, а позже встречался с семьями жертв нападений во время визитов в США.
Он назвал ответственных за теракт и сочувствующих им «врагами человечества» и заявил, что борьба с ними была актом мести за одно из худших преступлений в истории человечества.
Принц Гарри тайно воевал в афганской провинции Гильменд на протяжении 10 недель в 2008 г. Он также принимал участие в боевых операциях в Афганистане с сентября 2012-го по январь 2013 г.