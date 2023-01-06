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Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

Ведомости

Во время военной службы в Афганистане принц Гарри убил 25 человек. Об этом он рассказал на страницах своих мемуаров Spare («Запасной»), отрывок из которых приводит газета The Telegraph.

Принц Гарри заявил, не гордится и не стыдится этого факта. По его словам, во время боя он думал о них не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которые были сняты с доски.

«Это первый раз, когда 38-летний мужчина рассказал о боевиках движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которых он лично убил во время своей военной службы, и, вероятно, это усилит беспокойство по поводу его личной безопасности», — отмечает издание.

По словам принца, одна из причин, по которой он не чувствует вины за то, что отнимал жизни, заключается в том, что он никогда не забывал, как сидел в телевизионной комнате Итона и смотрел репортаж о терактах 11 сентября в Нью-Йорке, а позже встречался с семьями жертв нападений во время визитов в США.

Он назвал ответственных за теракт и сочувствующих им «врагами человечества» и заявил, что борьба с ними была актом мести за одно из худших преступлений в истории человечества.

Принц Гарри тайно воевал в афганской провинции Гильменд на протяжении 10 недель в 2008 г. Он также принимал участие в боевых операциях в Афганистане с сентября 2012-го по январь 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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