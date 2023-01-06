Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

По словам принца, одна из причин, по которой он не чувствует вины за то, что отнимал жизни, заключается в том, что он никогда не забывал, как сидел в телевизионной комнате Итона и смотрел репортаж о терактах 11 сентября в Нью-Йорке, а позже встречался с семьями жертв нападений во время визитов в США.