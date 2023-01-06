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В Москве в рождественскую ночь продлят время работы городского транспорта

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В Москве время работы городского транспорта в рождественскую ночь продлят до 2:00, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) продлят режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ», — говорится в сообщении.

Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт, уточнили в пресс-службе.

В ночь с 6 на 7 января в храмах служатся уже праздничные литургии в честь Рождества Христова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сообщил, что президент Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь.

Минтруд ранее сообщил, что новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных