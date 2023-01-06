В Москве в рождественскую ночь продлят время работы городского транспорта

«В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) продлят режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ», — говорится в сообщении.