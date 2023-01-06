В Москве в рождественскую ночь продлят время работы городского транспорта
В Москве время работы городского транспорта в рождественскую ночь продлят до 2:00, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.
«В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) продлят режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ», — говорится в сообщении.
Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт, уточнили в пресс-службе.
В ночь с 6 на 7 января в храмах служатся уже праздничные литургии в честь Рождества Христова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сообщил, что президент Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь.
Минтруд ранее сообщил, что новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.