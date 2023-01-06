В одном из корпусов здания МИД России сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ на Смоленской площади, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
«В одном из корпусов здания МИДа в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», – написала она в своем Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал, добавила она. Захарова также опровергла появившиеся сообщения о возгорании в рабочих помещениях.
«Речь идет о подвальных этажах», – добавила она.