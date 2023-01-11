Росздравнадзор предупредил о временных задержках доставки лекарств в аптеки
В России могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки из-за логистических проблем и высокого спроса, передает пресс-служба Росздравнадзора.
«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дистрибуторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.
Ситуацией временного дефицита препаратов могут воспользоваться мошенники, предупредили в Росздравнадзоре, отметив, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.
В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца. По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.
При этом высокими темпами идет наращивание объемов производства, обеспечивается быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок, добавил Мурашко.