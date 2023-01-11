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Росздравнадзор предупредил о временных задержках доставки лекарств в аптеки

Ведомости

В России могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки из-за логистических проблем и высокого спроса, передает пресс-служба Росздравнадзора.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дистрибуторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

Ситуацией временного дефицита препаратов могут воспользоваться мошенники, предупредили в Росздравнадзоре, отметив, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца. По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.

При этом высокими темпами идет наращивание объемов производства, обеспечивается быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок, добавил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных