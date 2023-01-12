ВЦИОМ: только 14% россиян регулярно читают бумажные газеты
63% россиян никогда не читали бумажную прессу на регулярной основе, следует из результатов исследования ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Бумажная пресса является основным источником информации для людей старше 60 лет (26% в этой группе против 14% в целом по России), активных телезрителей (33%) и жителей сел (20%). Вместе с тем доля людей, которые предпочитают электронные версии газет бумажным, выросла в 1,8 раза — с 34% в 2014 г. до 62% в 2022 г.
Согласно результатам исследования, чаще всего из тех, кто никогда не читал бумажные версии периодики, об этом говорят люди в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 34 лет (82% и 85% соответственно), а также жители городов-миллионников (77% против 51% среди жителей сел). Среди москвичей и петербуржцев доля никогда не читавших на регулярной основе бумажную прессу составила 66%.
«У молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в принципе не сформирована привычка читать газеты, вне зависимости от того, бумажные они или электронные. Само слово «газета» для них — своеобразный атавизм. Гораздо привычнее обобщающий термин «СМИ». Им обозначаются и «Ведомости», и «Коммерсантъ», и «Комсомольская правда» и др. То есть, по сути, молодой человек или девушка читают электронную версию газеты, но вспоминают, что это газета, только тогда, когда либо видят крупный заголовок в названии», — пояснил директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинг» Даниил Ермолаев.
При этом только 14% россиян регулярно читают бумажные версии газет, еще 21% делали это раньше, но перестали. В качестве основной причины треть россиян (29%) назвали переход в онлайн. Также на изменение привычек повлиял рост стоимости бумажных изданий (так считают 18% респондентов) и прекращение выпуска газет и журналов (11%).