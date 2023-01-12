ВЦИОМ: только 14% россиян регулярно читают бумажные газеты

«У молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в принципе не сформирована привычка читать газеты, вне зависимости от того, бумажные они или электронные. Само слово «газета» для них — своеобразный атавизм. Гораздо привычнее обобщающий термин «СМИ». Им обозначаются и «Ведомости», и «Коммерсантъ», и «Комсомольская правда» и др. То есть, по сути, молодой человек или девушка читают электронную версию газеты, но вспоминают, что это газета, только тогда, когда либо видят крупный заголовок в названии», — пояснил директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинг» Даниил Ермолаев.