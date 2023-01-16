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Общество

Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Ведомости

В результате стрельбы в населенном пункте Гошен американского штата Калифорния погибли шесть человек, включая 17-летнюю мать и шестимесячного ребенка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился в доме на Харвест-роуд, уточнил шериф округа Тулар Майк Будро. По его словам, двух жертв обнаружили на улице, еще один человек был застрелен в дверях дома. Остальных людей нашли убитыми в доме. При этом раненый мужчина на момент прибытия полиции был еще жив, позже он скончался в больнице, передает Associated Press.

Полиция считает, что жертвы были выбраны не случайно. Будро отметил, что к этому могут быть причастны бандитские группировки, также в деле, возможно, замешаны наркотики, добавил полицейский. Будро рассказал, что на прошлой неделе был выдан ордер на обыск данного дома в связи с запрещенными веществами.

Шериф заявил, что следователи разыскивают как минимум двух подозреваемых. Пока что они не пойманы. Будро заключил, что у полиции есть информация, которая должна вывести следователей на подозреваемых.

В конце ноября неизвестный открыл стрельбу в продуктовом магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния). В результате происшествия погибли семь человек, включая стрелявшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных