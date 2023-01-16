Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
В результате стрельбы в населенном пункте Гошен американского штата Калифорния погибли шесть человек, включая 17-летнюю мать и шестимесячного ребенка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Инцидент случился в доме на Харвест-роуд, уточнил шериф округа Тулар Майк Будро. По его словам, двух жертв обнаружили на улице, еще один человек был застрелен в дверях дома. Остальных людей нашли убитыми в доме. При этом раненый мужчина на момент прибытия полиции был еще жив, позже он скончался в больнице, передает Associated Press.
Полиция считает, что жертвы были выбраны не случайно. Будро отметил, что к этому могут быть причастны бандитские группировки, также в деле, возможно, замешаны наркотики, добавил полицейский. Будро рассказал, что на прошлой неделе был выдан ордер на обыск данного дома в связи с запрещенными веществами.
Шериф заявил, что следователи разыскивают как минимум двух подозреваемых. Пока что они не пойманы. Будро заключил, что у полиции есть информация, которая должна вывести следователей на подозреваемых.
В конце ноября неизвестный открыл стрельбу в продуктовом магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния). В результате происшествия погибли семь человек, включая стрелявшего.