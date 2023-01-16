Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Инцидент случился в доме на Харвест-роуд, уточнил шериф округа Тулар Майк Будро. По его словам, двух жертв обнаружили на улице, еще один человек был застрелен в дверях дома. Остальных людей нашли убитыми в доме. При этом раненый мужчина на момент прибытия полиции был еще жив, позже он скончался в больнице, передает Associated Press.