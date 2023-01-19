В Екатеринбурге таможенники изъяли у мужчины позолоченный автомат Калашникова
В аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Позолоченный автомат обнаружили в аэропорту «Кольцово» таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор. При опросе мужчина пояснил, что «это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами», которое он везет в подарок давнему другу.
В службе также рассказали, что автомат был изготовлен в 1974 г., ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. руб.
В ноябре 2022 г. в том же аэропорту Екатеринбурга задержали направляющегося в ОАЭ россиянина с золотой цепью весом в 4 кг. В ходе досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке предмет из металла. При опросе мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит её на своей шее.
С 1 сентября 2022 г. до 28 февраля 2023 г. в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Указ не распространяется на вывоз из страны катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если их вывозят организации, что включены в аффинаж драгметаллов.