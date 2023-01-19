В Екатеринбурге таможенники изъяли у мужчины позолоченный автомат Калашникова

С 1 сентября 2022 г. до 28 февраля 2023 г. в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Указ не распространяется на вывоз из страны катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если их вывозят организации, что включены в аффинаж драгметаллов.