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В Екатеринбурге таможенники изъяли у мужчины позолоченный автомат Калашникова

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В аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Позолоченный автомат обнаружили в аэропорту «Кольцово» таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор. При опросе мужчина пояснил, что «это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами», которое он везет в подарок давнему другу.

В службе также рассказали, что автомат был изготовлен в 1974 г., ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. руб.

В ноябре 2022 г. в том же аэропорту Екатеринбурга задержали направляющегося в ОАЭ россиянина с золотой цепью весом в 4 кг. В ходе досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке предмет из металла. При опросе мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит её на своей шее.

С 1 сентября 2022 г. до 28 февраля 2023 г. в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Указ не распространяется на вывоз из страны катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если их вывозят организации, что включены в аффинаж драгметаллов.

Ранее по теме: Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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