В праздновании Крещения Господня приняли участие более 1,2 млн россиян

В предыдущий раз Путин окунался в прорубь в 2021 г. Тогда температура воздуха была -20 градусов. В 2022 г. Путин не стал соблюдать традицию из-за эпидемической обстановки, сообщал Песков. В январе прошлого года РПЦ также рекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне вспышки штамма «омикрон».