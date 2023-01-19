В праздновании Крещения Господня приняли участие более 1,2 млн россиян
Свыше 1,2 млн россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений правопорядка не зафиксировано. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ночь на 19 января более 1,2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах РФ состоялось свыше 8700 мероприятий», – сказала она (цит. по ТАСС).
По словам Волк, в ночь на 19 января порядок в местах крещенских купаний и на территориях православных храмов обеспечивали более 50 300 сотрудников полиции. К охране правопорядка также были привлечены сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.
В rрещенских купаниях по традиции принял участие и президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент окунулся в прорубь в Подмосковье. При этом никаких фото и видео сделано не было.
В предыдущий раз Путин окунался в прорубь в 2021 г. Тогда температура воздуха была -20 градусов. В 2022 г. Путин не стал соблюдать традицию из-за эпидемической обстановки, сообщал Песков. В январе прошлого года РПЦ также рекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне вспышки штамма «омикрон».