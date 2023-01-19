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В праздновании Крещения Господня приняли участие более 1,2 млн россиян

Ведомости

Свыше 1,2 млн россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений правопорядка не зафиксировано. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

«В ночь на 19 января более 1,2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах РФ состоялось свыше 8700 мероприятий», – сказала она (цит. по ТАСС). 

По словам Волк, в ночь на 19 января порядок в местах крещенских купаний и на территориях православных храмов обеспечивали более 50 300 сотрудников полиции. К охране правопорядка также были привлечены сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

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В rрещенских купаниях по традиции принял участие и президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент окунулся в прорубь в Подмосковье. При этом никаких фото и видео сделано не было.

В предыдущий раз Путин окунался в прорубь в 2021 г. Тогда температура воздуха была -20 градусов. В 2022 г. Путин не стал соблюдать традицию из-за эпидемической обстановки, сообщал Песков. В январе прошлого года РПЦ также рекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне вспышки штамма «омикрон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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