В Севастополе оценили запасы воды в Чернореченском водохранилище
Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит на обеспечение потребностей Севастополя в течение 400 дней, даже если оно вообще перестанет пополняться, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Что касается запаса воды, то на данный момент в Чернореченском водохранилище более 47 млн кубометров. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на более 400 суток полного потребления Севастополя», – написал он.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.
В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г. После этого специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.