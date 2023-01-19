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В Севастополе оценили запасы воды в Чернореченском водохранилище

Ведомости

Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит на обеспечение потребностей Севастополя в течение 400 дней, даже если оно вообще перестанет пополняться, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Что касается запаса воды, то на данный момент в Чернореченском водохранилище более 47 млн кубометров. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на более 400 суток полного потребления Севастополя», – написал он.

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До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г. После этого специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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