В Севастополе оценили запасы воды в Чернореченском водохранилище

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г. После этого специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.