Путин объяснил необходимость СВО на примере водной блокады Крыма Украиной
Россия не ставит задачу уничтожить Украину, однако проведение спецоперации было необходимо из-за политики киевских властей, в том числе по отношению к Крыму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.
Российский лидер напомнил, что Украина «взяла и отрубила воду» в Крыму. «Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия — не было бы других противодействий», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).
Президент РФ подчеркнул, что Россия не хочет уничтожения Украины как государства. В то же время теракт на Крымском мосту заставил российские власти задуматься о важности сухопутного сообщения с полуостровом.
В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что не жалеет о решении начать спецоперацию на Украине. По словам главы государства, то, что происходит сегодня, «малоприятно». Однако президент отметил, что такого развития событий нельзя было избежать, Россия могла столкнуться с этим «в худших для себя условиях». Предпринятые действия он назвал «правильными и своевременными».
До 2014 г. вода в Крым поступала по Северо-Крымскому каналу по реке Днепр. После вхождения полуострова в состав РФ украинские власти перекрыли поступление воды в республику с помощью дамбы. 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины.
13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Новый маршрут идет через через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
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