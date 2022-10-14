Путин объяснил необходимость СВО на примере водной блокады Крыма Украиной

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что не жалеет о решении начать спецоперацию на Украине. По словам главы государства, то, что происходит сегодня, «малоприятно». Однако президент отметил, что такого развития событий нельзя было избежать, Россия могла столкнуться с этим «в худших для себя условиях». Предпринятые действия он назвал «правильными и своевременными».