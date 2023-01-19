Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начнется 23 января

В Минцифры рассказали о том, что надо сделать, чтобы претендовать на отсрочку. Так, IT-специалистам нужно успеть подать заявку с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги». Работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. «Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», – добавили в ведомстве. До 9 февраля компаниям нужно проверить данные сотрудников, подтвердить их, а затем отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». В ведомстве отметили, что от одной компании может быть несколько списков.