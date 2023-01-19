Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начнется 23 января
С 23 января начнется прием заявок на отсрочку для специалистов в области IT от весеннего призыва, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. В процесс были внесены изменения: сотрудники теперь сами смогут заполнять информацию о себе.
«Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», – говорится в сообщении.
В Минцифры рассказали о том, что надо сделать, чтобы претендовать на отсрочку. Так, IT-специалистам нужно успеть подать заявку с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги». Работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. «Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», – добавили в ведомстве. До 9 февраля компаниям нужно проверить данные сотрудников, подтвердить их, а затем отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». В ведомстве отметили, что от одной компании может быть несколько списков.
Списки будут переданы в Минобороны до 1 марта, сообщили в ведомстве. В период с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
К основным критериям сотрудников относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.
Ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность того, что в весенний призыв этого года в армию будут забирать не с 18, а с 21 года, является «нулевой». Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Эти изменения президент России Владимир Путин поддержал.