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Картаполов назвал нулевой вероятность призыва в армию этой весной с 21 года

Ведомости

Вероятность того, что в весенний призыв этого года в армию будут забирать не с 18, а с 21 года, является «нулевой», для этого все изменения необходимо оформить законодательно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Ранее Картаполов сообщил, что уже ближайший весенний призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее он уточнил, что это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов. Число призывников при увеличении призывного возраста при этом останется прежним, подчеркнул он.

Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Эти изменения президент России Владимир Путин поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных