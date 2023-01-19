Картаполов назвал нулевой вероятность призыва в армию этой весной с 21 года
Вероятность того, что в весенний призыв этого года в армию будут забирать не с 18, а с 21 года, является «нулевой», для этого все изменения необходимо оформить законодательно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее Картаполов сообщил, что уже ближайший весенний призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее он уточнил, что это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов. Число призывников при увеличении призывного возраста при этом останется прежним, подчеркнул он.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Эти изменения президент России Владимир Путин поддержал.