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Общество

Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Ведомости

Минфин предлагает ввести уголовное наказание для поставщиков и продавцов табачных изделий без лицензии. Поправки в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях находятся на рассмотрении правительства, передает РБК со ссылкой на пакет документов.

В пояснительной документации Минфин отмечает, что законопроекты направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции. Проект уже согласован Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

В Минфине РБК подтвердили, что такая инициатива действительно рассматривается кабмином. Для ее реализации в качестве модели регулирования планируется использовать систему госрегулирования и контроля алкогольного рынка. В ведомстве добавили, что предполагается комплексное регулирование табачной отрасли.

Там пояснили, что предложенные законопроекты обеспечат безопасность табачной продукции для потребителей и защитят экономические интересы РФ. Вместе с проектом отраслевого закона были разработаны поправки в КоАП и УК РФ, уточнили в Минфине.

В частности, пишет РБК, изменения предлагается внести в ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Там появится упоминание табачной продукции. Так, максимальное наказание за производство, закупку, хранение и поставку табачных изделий без лицензии будет составлять три года лишения свободы.

В КоАП появятся меры административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота табачных изделий. Система штрафов аналогична той, которая предусмотрена для производителей нелегального алкоголя, отмечает издание.

Госрегулирование табачной отрасли необходимо в связи с ростом доли теневого сектора в табачной отрасли, говорится в пояснительной записке проекта о поправках в УК РФ. По оценкам экспертов, доля контрафактных сигарет на российском рынке с 2016 по 2021 г. увеличилась в семь раз — с 1,5 до 10,7%. По данным Счетной палаты, с 2016 г. по первое полугодие 2021 г. федеральный бюджет потерял 295,6 млрд руб. от продажи нелегальных табачных изделий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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