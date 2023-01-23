Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Госрегулирование табачной отрасли необходимо в связи с ростом доли теневого сектора в табачной отрасли, говорится в пояснительной записке проекта о поправках в УК РФ. По оценкам экспертов, доля контрафактных сигарет на российском рынке с 2016 по 2021 г. увеличилась в семь раз — с 1,5 до 10,7%. По данным Счетной палаты, с 2016 г. по первое полугодие 2021 г. федеральный бюджет потерял 295,6 млрд руб. от продажи нелегальных табачных изделий.