Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет
В пояснительной документации Минфин отмечает, что законопроекты направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции. Проект уже согласован Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.
В Минфине РБК подтвердили, что такая инициатива действительно рассматривается кабмином. Для ее реализации в качестве модели регулирования планируется использовать систему госрегулирования и контроля алкогольного рынка. В ведомстве добавили, что предполагается комплексное регулирование табачной отрасли.
Там пояснили, что предложенные законопроекты обеспечат безопасность табачной продукции для потребителей и защитят экономические интересы РФ. Вместе с проектом отраслевого закона были разработаны поправки в КоАП и УК РФ, уточнили в Минфине.
В частности, пишет РБК, изменения предлагается внести в ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Там появится упоминание табачной продукции. Так, максимальное наказание за производство, закупку, хранение и поставку табачных изделий без лицензии будет составлять три года лишения свободы.
В КоАП появятся меры административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота табачных изделий. Система штрафов аналогична той, которая предусмотрена для производителей нелегального алкоголя, отмечает издание.
Госрегулирование табачной отрасли необходимо в связи с ростом доли теневого сектора в табачной отрасли, говорится в пояснительной записке проекта о поправках в УК РФ. По оценкам экспертов, доля контрафактных сигарет на российском рынке с 2016 по 2021 г. увеличилась в семь раз — с 1,5 до 10,7%. По данным Счетной палаты, с 2016 г. по первое полугодие 2021 г. федеральный бюджет потерял 295,6 млрд руб. от продажи нелегальных табачных изделий.