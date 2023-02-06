Путин расширил список заболеваний, в лечении которых участвует фонд «Круг добра»
Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда «Круг добра». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Перечень был расширен следующими заболеваниями: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и др.
Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели было заложено 80 млрд руб.
23 декабря 2022 г. стало известно, что правительство выделит «Кругу добра» почти 70 млрд руб.