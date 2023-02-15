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«Виатрис» приостановила поставки таблеток «Виагры» в Россию

Ведомости

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» еще в 2022 г. прекратила поставки таблеток «Виагры» в Россию. Об этом сообщили в Минпромторге, передает «Интерфакс».

Международное непатентованное наименование (МНН) «Виагры» — силденафил. В сообщении ведомства говорится, что производство препарата в России не локализовано. В то же время технологическая возможность производства медикаментов с тем же действующим веществом в стране обеспечена.

В частности, в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» были поддержаны клинические исследования препарата с МНН силденафил в форме таблетки. Медикамент зарегистрирован и регулярно вводится в оборот, отметили в Минпромторге.

В России 49 регистрационных удостоверений на такой препарат есть у 36 компаний. По данным министерства, с января по сентябрь 2022 г. производство препарата в стране увеличилось на более чем 11%, объемы продаж за тот же период выросли на 15%.

На фоне спецоперации России на Украине международные фармацевтические компании, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, приостановили новые клинические испытания в РФ, а также прекратили набор пациентов на текущие. Весной 2022 г. зарубежные фармпроизводители также объявили об отказе от запуска новых испытаний лекарств.

При этом в октябре заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что с февраля прошлого года «ни одна из зарубежных фармацевтических компаний» не ушла с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных