«Виатрис» приостановила поставки таблеток «Виагры» в Россию
Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» еще в 2022 г. прекратила поставки таблеток «Виагры» в Россию. Об этом сообщили в Минпромторге, передает «Интерфакс».
Международное непатентованное наименование (МНН) «Виагры» — силденафил. В сообщении ведомства говорится, что производство препарата в России не локализовано. В то же время технологическая возможность производства медикаментов с тем же действующим веществом в стране обеспечена.
В частности, в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» были поддержаны клинические исследования препарата с МНН силденафил в форме таблетки. Медикамент зарегистрирован и регулярно вводится в оборот, отметили в Минпромторге.
В России 49 регистрационных удостоверений на такой препарат есть у 36 компаний. По данным министерства, с января по сентябрь 2022 г. производство препарата в стране увеличилось на более чем 11%, объемы продаж за тот же период выросли на 15%.
На фоне спецоперации России на Украине международные фармацевтические компании, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, приостановили новые клинические испытания в РФ, а также прекратили набор пациентов на текущие. Весной 2022 г. зарубежные фармпроизводители также объявили об отказе от запуска новых испытаний лекарств.
При этом в октябре заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что с февраля прошлого года «ни одна из зарубежных фармацевтических компаний» не ушла с российского рынка.