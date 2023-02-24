Суд арестовал обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы

После трагедии было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уже 22 февраля СК назвал поджог причиной пожара, а подозреваемый, житель Белгородской области Хомченко, был задержан. Следствие считает, что он конфликтовал с соседями, в том числе и в день трагедии, отмечает ТАСС. После начала пожара он убежал в тапочках в метро. Сам обвиняемый вину не признал, сообщив также, что добровольно сдался полиции, когда узнал, что его разыскивают.