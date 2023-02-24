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Суд арестовал обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в поджоге общежития в центре столицы, из-за чего погибли семь человек, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хомченко Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п./п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), сроком до 22 апреля 2023 г.», – говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером, 21 февраля, на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек. В результате произошедшего 7 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уже 22 февраля СК назвал поджог причиной пожара, а подозреваемый, житель Белгородской области Хомченко, был задержан. Следствие считает, что он конфликтовал с соседями, в том числе и в день трагедии, отмечает ТАСС. После начала пожара он убежал в тапочках в метро. Сам обвиняемый вину не признал, сообщив также, что добровольно сдался полиции, когда узнал, что его разыскивают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных