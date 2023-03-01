Собянин объявил о бесплатном пятидневном проезде на БКЛ

Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в течение пяти дней. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин после открытия БКЛ 1 марта. «Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», – написал Собянин в своем Telegram-канале.