Собянин объявил о бесплатном пятидневном проезде на БКЛ
Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в течение пяти дней. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин после открытия БКЛ 1 марта. «Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек.
Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском. Открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.
Основа парка поездов БКЛ – составы российского производства «Москва-2020», предполагающие наличие широких дверей, сквозных проходов между вагонами, подсветку в цвет линии и USB-разъемы у каждого сиденья. Поезда оборудованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и большими информационными экранами.