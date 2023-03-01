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Собянин объявил о бесплатном пятидневном проезде на БКЛ

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Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в течение пяти дней. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин после открытия БКЛ 1 марта. «Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек.

Путин принял участие в открытии БКЛ вместе с Сергеем Собяниным

Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском. Открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.

Основа парка поездов БКЛ – составы российского производства «Москва-2020», предполагающие наличие широких дверей, сквозных проходов между вагонами, подсветку в цвет линии и USB-разъемы у каждого сиденья. Поезда оборудованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и большими информационными экранами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных