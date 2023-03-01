Лавров: неприятие колониализма объединяет Льва Толстого и Махатму Ганди
Равноправие народов, неприятие любых форм колониализма и угнетения были теми ценностными ориентирами, которые сблизили в начале XX века проживавших так далеко друг от друга Льва Толстого и Махатму Ганди. Об этом заявил 1 марта в Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ выступил на открытии выставки, посвященной этим двум деятелям России и Индии, которая проходит в рамках международной книжной ярмарки в Дели.
В своем выступлении Лавров напомнил, что в этом году отмечается 195-летие со дня рождения Льва Толстого и 75-летие со дня трагической гибели Махатмы Ганди. Выставка, посвященная им, уже прошла в Москве и открывается в Дели.
По словам Лаврова, философия Толстого и Ганди созвучна идеям дипломатии Индии, которая в этом году является страной – хозяйкой мероприятий G20 — группы стран крупнейших экономик мира. Речь идет о построении многополярного и более справедливого и демократичного мироустройства, сказал российский министр.
2 марта в Дели Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел G20.
Ранее сегодня Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча проходила в закрытом формате в отеле «Маурья».