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Лавров: неприятие колониализма объединяет Льва Толстого и Махатму Ганди

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Равноправие народов, неприятие любых форм колониализма и угнетения были теми ценностными ориентирами, которые сблизили в начале XX века проживавших так далеко друг от друга Льва Толстого и Махатму Ганди. Об этом заявил 1 марта в Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выступил на открытии выставки, посвященной этим двум деятелям России и Индии, которая проходит в рамках международной книжной ярмарки в Дели.

В своем выступлении Лавров напомнил, что в этом году отмечается 195-летие со дня рождения Льва Толстого и 75-летие со дня трагической гибели Махатмы Ганди. Выставка, посвященная им, уже прошла в Москве и открывается в Дели.

По словам Лаврова, философия Толстого и Ганди созвучна идеям дипломатии Индии, которая в этом году является страной – хозяйкой мероприятий G20 — группы стран крупнейших экономик мира. Речь идет о построении многополярного и более справедливого и демократичного мироустройства, сказал российский министр.

2 марта в Дели Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел G20.

Ранее сегодня Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча проходила в закрытом формате в отеле «Маурья».

Ранее по теме: Индия по итогам встречи минфинов G20 указала на разные точки зрения на спецоперацию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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