Лавров: неприятие колониализма объединяет Льва Толстого и Махатму Ганди

Равноправие народов, неприятие любых форм колониализма и угнетения были теми ценностными ориентирами, которые сблизили в начале XX века проживавших так далеко друг от друга Льва Толстого и Махатму Ганди. Об этом заявил 1 марта в Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров.