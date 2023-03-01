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Суд назначил 10 лет колонии экс-начальнику управления ФТС Кизлыку

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка к 10 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, пишут «РИА Новости».

Его также лишили должности генерал-лейтенант ФТС. Других фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет. По этому делу проходят заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин.

Изначально обвинение запросило для Кизлыка 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Общий объем ущерба, который был нанесен государству, превышает 25 млн руб. Подсудимые вину не признали.

Кизлык и его сообщники были задержаны в конце декабря 2019 г. Как установило следствие, с 2018 по 2019 г. обвиняемые вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями «приняли заведомо незаконные процессуальные решения». В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные средства, были освобождены от уголовной ответственности. Кроме того, им необоснованно было возвращено имущество, подлежавшее обращению в доход государства. В частности, один из эпизодов дела был связан с женой посла России в Кении, которая незаконно перевезла через российскую границу $50 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных