Суд назначил 10 лет колонии экс-начальнику управления ФТС Кизлыку
Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка к 10 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, пишут «РИА Новости».
Его также лишили должности генерал-лейтенант ФТС. Других фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет. По этому делу проходят заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин.
Изначально обвинение запросило для Кизлыка 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Общий объем ущерба, который был нанесен государству, превышает 25 млн руб. Подсудимые вину не признали.
Кизлык и его сообщники были задержаны в конце декабря 2019 г. Как установило следствие, с 2018 по 2019 г. обвиняемые вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями «приняли заведомо незаконные процессуальные решения». В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные средства, были освобождены от уголовной ответственности. Кроме того, им необоснованно было возвращено имущество, подлежавшее обращению в доход государства. В частности, один из эпизодов дела был связан с женой посла России в Кении, которая незаконно перевезла через российскую границу $50 000.