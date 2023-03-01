Суд назначил 10 лет колонии экс-начальнику управления ФТС Кизлыку

Кизлык и его сообщники были задержаны в конце декабря 2019 г. Как установило следствие, с 2018 по 2019 г. обвиняемые вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями «приняли заведомо незаконные процессуальные решения». В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные средства, были освобождены от уголовной ответственности. Кроме того, им необоснованно было возвращено имущество, подлежавшее обращению в доход государства. В частности, один из эпизодов дела был связан с женой посла России в Кении, которая незаконно перевезла через российскую границу $50 000.