На авиазаводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа Ил-76 погиб человек

На авиазаводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа Ил-76 погиб человекЭто могло произойти из-за специфики сборки
В Ульяновске на авиазаводе «Авиастар» во время испытания фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«В ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это могло произойти из-за специфики сборки фюзеляжа: внутри него накачиванием создают избыточное давление для проверки герметичности. На месте продолжают работать экстренные службы, а причины произошедшего устанавливаются. Уточняется, что речь идет об испытаниях транспортного самолета Ил-76МД-90А.
Пострадавшим в ходе трагического инцидента на предприятии оказывается медицинская помощь. Все четверо были госпитализированы. Семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь со стороны предприятия. Руководство «Авиастара», «Ильюшина» и ОАК выражает искренние соболезнования семье погибшего сотрудника, говорится в сообщении пресс-службы.
На производстве, когда заканчивают сборку фюзеляжа, всегда проверяют его на герметичность, напомнил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Из официального сообщения следует, что специалисты проводили имитацию избыточного давления в полете, отметил он. В процессе такого испытания бывает, что обнаруживаются места утечек давления, говорит эксперт. «Тогда фюзеляж дорабатывают, все уязвимые места герметизируются», – пояснил он. Но чтобы самолет в ходе такого испытания взорвался, нужна причина весомее, считает Гусаров. «Возможно, причиной послужил производственный брак сплава металлов, из которых был выполнен фюзеляж», – полагает эксперт.
Трагедии с Ил-76
В июне 2022 г. во время учебного полета Ил-76 упал в Рязани. На борту находились девять человек, пятеро из них погибли. По данным Минoборoны, причиной трагедии стала неисправность двигателя.
Самая крупная катастрофа в истории Ил-76 случилась в апреле 2018 г. в Алжире – самолет, принадлежащий ВВС этой страны, разбился в провинции Блида. Жертвами авиакатастрофы стали 257 человек. Причина – отказ двигателя.
В июле 2016 г. разбился Ил-76 МЧС России, который тушил масштабные природные пожары в Иркутской области. Все десять членов экипажа погибли. Межгосударственный авиационный комитет установил, что причиной катастрофы самолета стали внешние факторы: ограниченная видимость, вызванная сильным задымлением, мгла и высокая турбулентность от горящей тайги.
В ноябре 2012 г. Ил-76 разбился в аэропорту столицы Республики Конго Браззавиля. По словам представителей местных властей, самолет потерпел крушение во время посадки. В катастрофе погибли 32 человека.
Ил-76 — советский тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Первый полет транспортного самолета состоялся в 1971 г., а через четыре года, в 1975, он был введен в эксплуатацию. Ил-76МД-90А (или «Изделие-476» – альтернативное название) является модернизированной версией советского самолета. Он отличается от Ил-76 улучшенной системой управления, цифровым прицельно-навигационным комплексом, а также двигателем. На современной версии установлен ПС-90А-76 – двигатель с увеличенной взлетной тягой. Кроме этого, в нем было улучшено шасси и тормозная система.
В начале января «Авиастар» сообщил об увеличении производства «Изделия-476» до пяти в год. В 2020 г. между заводом и Минобороны было достигнуто соглашение, предусматривающее поставку 14 военно-транспортных самолетов с 2021 по 2028 г.
Завод по производству авиационного и аэродромного оборудования «Авиастар» является филиалом ПАО «Ил» и принадлежит структуре ОАК. На заводе, в частности, производят самолеты-топливозаправщики Ил-78М-90А, занимаются сервисным обслуживанием самолетов Ан-124 «Руслан», а также участвуют в кооперации по производству нового пассажирского самолета МС-21. С начала военной операции на Украине «Авиастар» находится под санкциями США, Украины, Японии и Новой Зеландии.