На авиазаводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа Ил-76 погиб человек

Трагедии с Ил-76

В июне 2022 г. во время учебного полета Ил-76 упал в Рязани. На борту находились девять человек, пятеро из них погибли. По данным Минoборoны, причиной трагедии стала неисправность двигателя.



Самая крупная катастрофа в истории Ил-76 случилась в апреле 2018 г. в Алжире – самолет, принадлежащий ВВС этой страны, разбился в провинции Блида. Жертвами авиакатастрофы стали 257 человек. Причина – отказ двигателя.



В июле 2016 г. разбился Ил-76 МЧС России, который тушил масштабные природные пожары в Иркутской области. Все десять членов экипажа погибли. Межгосударственный авиационный комитет установил, что причиной катастрофы самолета стали внешние факторы: ограниченная видимость, вызванная сильным задымлением, мгла и высокая турбулентность от горящей тайги.



В ноябре 2012 г. Ил-76 разбился в аэропорту столицы Республики Конго Браззавиля. По словам представителей местных властей, самолет потерпел крушение во время посадки. В катастрофе погибли 32 человека.