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Минобрнауки и РЦИС подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой среде

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Минобрнауки и «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области оборота прав на интеллектуальную собственность в цифровой среде.

По словам замминистра науки и высшего образования Дари Кирьяновой, это послужит развитию центров трансфера технологий — важной составляющей нацпроекта «Наука и университеты».

«Общий объем государственной поддержки этих центров — свыше 3 млрд руб. И это не просто поддержка, а инвестиции в будущее российской науки, российских технологий, которые требуют грамотного распоряжения правами на создаваемые результаты интеллектуального труда. Уверена, что это сотрудничество будет плодотворным», – отметила она.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский, в свою очередь, подчеркнул, что применение современных цифровых инструментов в области трансфера технологий и сотрудничество ученых с центром направлены на решение непростой проблемы экономики — повышение эффективности вложений в нематериальные активы.

«Очевидно, что нам не хватает финансовых, налоговых, регуляторных, институциональных, технологических инструментов права, дефицит которых мешает творческим результатам превращаться в конкурентоспособный продукт, ликвидный актив. Меморандум послужит поступательному решению этой давней проблемы», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных