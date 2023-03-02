Минобрнауки и РЦИС подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой среде

«Общий объем государственной поддержки этих центров — свыше 3 млрд руб. И это не просто поддержка, а инвестиции в будущее российской науки, российских технологий, которые требуют грамотного распоряжения правами на создаваемые результаты интеллектуального труда. Уверена, что это сотрудничество будет плодотворным», – отметила она.