Минобрнауки и РЦИС подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой среде
Минобрнауки и «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области оборота прав на интеллектуальную собственность в цифровой среде.
По словам замминистра науки и высшего образования Дари Кирьяновой, это послужит развитию центров трансфера технологий — важной составляющей нацпроекта «Наука и университеты».
«Общий объем государственной поддержки этих центров — свыше 3 млрд руб. И это не просто поддержка, а инвестиции в будущее российской науки, российских технологий, которые требуют грамотного распоряжения правами на создаваемые результаты интеллектуального труда. Уверена, что это сотрудничество будет плодотворным», – отметила она.
Председатель РЦИС Андрей Кричевский, в свою очередь, подчеркнул, что применение современных цифровых инструментов в области трансфера технологий и сотрудничество ученых с центром направлены на решение непростой проблемы экономики — повышение эффективности вложений в нематериальные активы.
«Очевидно, что нам не хватает финансовых, налоговых, регуляторных, институциональных, технологических инструментов права, дефицит которых мешает творческим результатам превращаться в конкурентоспособный продукт, ликвидный актив. Меморандум послужит поступательному решению этой давней проблемы», – добавил он.