В словарь Института русского языка внесли три новых слова

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов. Согласно документу, использование иностранных слов допускается, только если они не имеют аналогов в русском языке, «перечень которых содержится в нормативных словарях». Закон в том числе будет осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.