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В словарь Института русского языка внесли три новых слова

Ведомости

Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация, следует из данных научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос».

Словарь регулярно обновляется. В него добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания.

К примеру, в 2022 г. в словарь вошли 207 новых слов. Среди них — абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и др. Согласно данным ресурса, в 2021 г. в словарь внесли 164 новых слова, включая автоплатеж, ковид, укулеле и др.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов. Согласно документу, использование иностранных слов допускается, только если они не имеют аналогов в русском языке, «перечень которых содержится в нормативных словарях». Закон в том числе будет осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных