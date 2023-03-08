Фальков допустил сокращение срока обучения в магистратуре до одного года
В новой системе образования срок обучения в магистратуре, достаточный для получения углубленных профессиональных знаний, может составить один год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».
«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», – сказал глава Минобрнауки (цитата по ТАСС).
По его словам, у выпускников специалитета будет возможность бесплатно учиться в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре. Фальков уточнил, что речь идет о 600 000 выпускников.
Министр подчеркнул, что магистратура не является продолжением основного образования – это «углубленные специализированные знания», и она должна быть в университетах с соответствующими кадровыми, организационными, финансовыми и инфраструктурными возможностями.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в России. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.
24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.
При этом ранее Фальков говорил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен.