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ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по Энергодару

Ведомости

Беспилотники армии Украины атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, используя зажигательные боеприпасы. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», – говорится в Telegram-канале главы ВГА Эдуарда Сеновоза.

Сеновоз добавил, что в результате удара возник пожар на площади четырех гектаров, а огонь распространился вдоль ЛЭП, которая питает насосную станцию и весь город. По его словам, целью атаки является «дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города».

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В Энергодаре расположена крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС. Российская армия взяла станцию под контроль сразу после начала военной операции в конце февраля 2022 г., после чего в течение года ВСУ неоднократно обстреливали эту территорию.

Ночью, 8 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, украинская армия выпустила 43 снаряда из ствольной артиллерии.

Ранее по теме: Володин заявил об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Киева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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