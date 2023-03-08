ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по Энергодару
Беспилотники армии Украины атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, используя зажигательные боеприпасы. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», – говорится в Telegram-канале главы ВГА Эдуарда Сеновоза.
Сеновоз добавил, что в результате удара возник пожар на площади четырех гектаров, а огонь распространился вдоль ЛЭП, которая питает насосную станцию и весь город. По его словам, целью атаки является «дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города».
В Энергодаре расположена крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС. Российская армия взяла станцию под контроль сразу после начала военной операции в конце февраля 2022 г., после чего в течение года ВСУ неоднократно обстреливали эту территорию.
Ночью, 8 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, украинская армия выпустила 43 снаряда из ствольной артиллерии.