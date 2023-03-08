ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по Энергодару

Сеновоз добавил, что в результате удара возник пожар на площади четырех гектаров, а огонь распространился вдоль ЛЭП, которая питает насосную станцию и весь город. По его словам, целью атаки является «дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города».