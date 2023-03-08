Нацразведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
Национальная разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса – утечка из лаборатории и естественное происхождение, версия о коронавирусе как о биологическом оружии не рассматривается, заявила на слушаниях в сенате директор национальной разведки страны Аврил Хэйнс. Об этом пишет «РИА Новости».
«В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории», – сказала Хейнс.
По ее словам, установлению истинных причин появления коронавируса мешает отсутствие взаимодействия с Китаем.
Ранее офис директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал доклад – ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества Соединенных Штатов за 2023 г. В нем говорится, что глобальные недостатки в готовности к пандемии и «сфабрикованные заявления о разработке биологического оружия в США» могут подтолкнуть оппонентов страны к собственным разработкам в этом направлении. «Быстрое развитие технологий двойного назначения, включая биоинформатику, синтетическую биологию, нанотехнологии и редактирование генома, может позволить разработать новое биологическое оружие», – говорится в докладе.
В конце февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представленный Белому дому отчет разведки сообщила, что минэнерго США склоняется к версии лабораторного происхождения ковида и возникновения пандемии из-за утечки. Ранее эту версию поддерживала только ФБР, еще четыре агентства поддерживают версию о естественном происхождении вируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.