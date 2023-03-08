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Общество

Нацразведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса

Ведомости

Национальная разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса – утечка из лаборатории и естественное происхождение, версия о коронавирусе как о биологическом оружии не рассматривается, заявила на слушаниях в сенате директор национальной разведки страны Аврил Хэйнс. Об этом пишет «РИА Новости».

«В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории», – сказала Хейнс.

По ее словам, установлению истинных причин появления коронавируса мешает отсутствие взаимодействия с Китаем.

Ранее офис директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал доклад – ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества Соединенных Штатов за 2023 г. В нем говорится, что глобальные недостатки в готовности к пандемии и «сфабрикованные заявления о разработке биологического оружия в США» могут подтолкнуть оппонентов страны к собственным разработкам в этом направлении. «Быстрое развитие технологий двойного назначения, включая биоинформатику, синтетическую биологию, нанотехнологии и редактирование генома, может позволить разработать новое биологическое оружие», – говорится в докладе.

В конце февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представленный Белому дому отчет разведки сообщила, что минэнерго США склоняется к версии лабораторного происхождения ковида и возникновения пандемии из-за утечки. Ранее эту версию поддерживала только ФБР, еще четыре агентства поддерживают версию о естественном происхождении вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.

Ранее по теме: ФБР считает утечку из китайской лаборатории самой вероятной причиной пандемии COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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