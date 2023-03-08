Нацразведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса

Ранее офис директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал доклад – ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества Соединенных Штатов за 2023 г. В нем говорится, что глобальные недостатки в готовности к пандемии и «сфабрикованные заявления о разработке биологического оружия в США» могут подтолкнуть оппонентов страны к собственным разработкам в этом направлении. «Быстрое развитие технологий двойного назначения, включая биоинформатику, синтетическую биологию, нанотехнологии и редактирование генома, может позволить разработать новое биологическое оружие», – говорится в докладе.