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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Чите

Ведомости

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности после взрыва бытового газа в жилом доме в Чите, в результате которого произошло частичное разрушение нескольких квартир, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. Дела возбуждены по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)

Ранее сегодня, 9 марта, в МЧС России сообщили, что утром на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Чите произошел врыв бытового газа без последующего горения.

По обновленной информации ведомства, спасены 12 человек, в том числе трое детей. Из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов. Пострадали 7 человек. В пресс-службе МЧС России добавили, что, по предварительной информации, в здании больше людей нет.

Ранее по теме: В Забайкалье в результате взрыва разрушены два этажа жилого дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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