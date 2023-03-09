СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Чите
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности после взрыва бытового газа в жилом доме в Чите, в результате которого произошло частичное разрушение нескольких квартир, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. Дела возбуждены по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)
Ранее сегодня, 9 марта, в МЧС России сообщили, что утром на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Чите произошел врыв бытового газа без последующего горения.
По обновленной информации ведомства, спасены 12 человек, в том числе трое детей. Из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов. Пострадали 7 человек. В пресс-службе МЧС России добавили, что, по предварительной информации, в здании больше людей нет.