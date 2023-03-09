СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Чите

По обновленной информации ведомства, спасены 12 человек, в том числе трое детей. Из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов. Пострадали 7 человек. В пресс-службе МЧС России добавили, что, по предварительной информации, в здании больше людей нет.