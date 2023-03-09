На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
Завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
«После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части», – рассказал он.
Осталось заменить еще один поврежденный пролет, написал Хуснуллин. «Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения», – отметил Хуснуллин.
По его словам, работы идут по графику, на объекте работают 260 человек и 29 единиц техники.
23 февраля Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по всем полосам на Крымском мосту открыто, работы завершили на 39 дней раньше планируемого срока.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г. Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.