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На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

Ведомости

Завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части», – рассказал он.

Осталось заменить еще один поврежденный пролет, написал Хуснуллин. «Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения», – отметил Хуснуллин.

По его словам, работы идут по графику, на объекте работают 260 человек и 29 единиц техники.

Ранее по теме: Хуснуллин сообщил о запуске движения по всем полосам Крымского моста

23 февраля Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по всем полосам на Крымском мосту открыто, работы завершили на 39 дней раньше планируемого срока.

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г. Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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