Российский Boeing 737 успешно приземлился после подачи сигнала тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск пассажирский самолет Boeing 737 после взлета подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился.
«Boeing 737 рейсом Санкт-Петербург – Ижевск установил код ответчика 7700 (сигнал тревоги – прим. ТАСС) и возвращается в Пулково», – рассказал собеседник агентства.
По информации ТАСС, Boeing 737 подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. Борт в это время находился на высоте около 3000 м над городом. В пресс-службе управляющей компании «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы» агентству рассказали, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Boeing 737 сел в штатном режиме, добавили там. На борту самолета находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа.
«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стал пожар в одном из двигателей. Как рассказали изданию в экстренных службах, в двигатель могла попасть птица.
В конце декабря 2022 г. в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, из-за задымления в салоне, которое произошло в результате возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров. На борту пассажирского самолета находились 112 человек, двоим из которых стало плохо. Сообщалось, что самолет «благополучно совершил посадку» в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиров эвакуировали.