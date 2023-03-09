Российский Boeing 737 успешно приземлился после подачи сигнала тревоги

По информации ТАСС, Boeing 737 подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. Борт в это время находился на высоте около 3000 м над городом. В пресс-службе управляющей компании «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы» агентству рассказали, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Boeing 737 сел в штатном режиме, добавили там. На борту самолета находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа.