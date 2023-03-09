Газета
Общество

Российский Boeing 737 успешно приземлился после подачи сигнала тревоги

Ведомости

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск пассажирский самолет Boeing 737 после взлета подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился.

«Boeing 737 рейсом Санкт-Петербург – Ижевск установил код ответчика 7700 (сигнал тревоги – прим. ТАСС) и возвращается в Пулково», – рассказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Boeing 737 подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. Борт в это время находился на высоте около 3000 м над городом. В пресс-службе управляющей компании «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы» агентству рассказали, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Boeing 737 сел в штатном режиме, добавили там. На борту самолета находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стал пожар в одном из двигателей. Как рассказали изданию в экстренных службах, в двигатель могла попасть птица.

В конце декабря 2022 г. в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, из-за задымления в салоне, которое произошло в результате возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров. На борту пассажирского самолета находились 112 человек, двоим из которых стало плохо. Сообщалось, что самолет «благополучно совершил посадку» в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиров эвакуировали.

Ранее по теме: В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет после возгорания пауэрбанка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных