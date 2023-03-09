В Москве объяснили ложную информацию о воздушной тревоге

Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).