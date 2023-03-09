Газета
Общество

В Москве объяснили ложную информацию о воздушной тревоге

Ведомости

Информация о воздушной тревоге в Москве является ложной. Об этом заявили в пресс-службе МЧС по региону. 

«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Ранее сегодня подобная ситуация произошла в Свердловской области. В региональном МЧС также опровергли информацию об угрозе и сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов. 

Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных