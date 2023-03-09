В Москве объяснили ложную информацию о воздушной тревоге
Информация о воздушной тревоге в Москве является ложной. Об этом заявили в пресс-службе МЧС по региону.
«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Ранее сегодня подобная ситуация произошла в Свердловской области. В региональном МЧС также опровергли информацию об угрозе и сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов.
Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).