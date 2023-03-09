Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в ВШЭ
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных выпускников и сотрудников Высшей школы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости».
Уточняется, что оператор уведомил Роскомнадзор о произошедшей утечке в установленные законодательством сроки. Согласно закону «О персональных данных» оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение суток самостоятельно сообщить о произошедшем в Роскомнадзор и в течение 72 часов – предоставить результаты внутреннего расследования с указанием причины утечки и виновных лиц.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в результате хакерской атаки на сервисы университета произошла утечка персональных данных. В частности, Telegram-каналы писали, что в сеть попали сканы паспортов выпускников и сотрудников ВШЭ, а также списки сотрудников, у которых есть отсрочка от мобилизации.
В середине декабря 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что с начала спецоперации в сеть попало порядка 600 млн записей о гражданах России. Всего было зафиксировано более 140 случаев утечек.