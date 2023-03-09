Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в ВШЭ

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в результате хакерской атаки на сервисы университета произошла утечка персональных данных. В частности, Telegram-каналы писали, что в сеть попали сканы паспортов выпускников и сотрудников ВШЭ, а также списки сотрудников, у которых есть отсрочка от мобилизации.