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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в ВШЭ

Ведомости

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных выпускников и сотрудников Высшей школы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости».

Уточняется, что оператор уведомил Роскомнадзор о произошедшей утечке в установленные законодательством сроки. Согласно закону «О персональных данных» оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение суток самостоятельно сообщить о произошедшем в Роскомнадзор и в течение 72 часов – предоставить результаты внутреннего расследования с указанием причины утечки и виновных лиц.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в результате хакерской атаки на сервисы университета произошла утечка персональных данных. В частности, Telegram-каналы писали, что в сеть попали сканы паспортов выпускников и сотрудников ВШЭ, а также списки сотрудников, у которых есть отсрочка от мобилизации.  

В середине декабря 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что с начала спецоперации в сеть попало порядка 600 млн записей о гражданах России. Всего было зафиксировано более 140 случаев утечек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных