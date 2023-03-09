В Удмуртии запретили использование беспилотников
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, в соответствии с которым на территории республики вводится запрет на использование беспилотников для всех, кроме органов госвласти. Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртии.
«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Удмуртской Республики <...> постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов», – сказано в сообщении.
Уточняется, что решение было принято во исполнение указа президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 г., когда в регионе был введен режим базовой готовности. Документ был подписан 7 марта, вступил в силу сегодня, 9 марта. Срок действия указа будет продолжаться до снятия режима базовой готовности.
Ранее запрет на использование беспилотников был также введен в Пензенской, Челябинской, Воронежской областях и других регионах.
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Еще в восьми регионах был введен средний уровень реагирования. Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней.
В остальных субъектах, в том числе в Удмуртии, действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.