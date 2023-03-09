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Общество

В Удмуртии запретили использование беспилотников

Ведомости

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, в соответствии с которым на территории республики вводится запрет на использование беспилотников для всех, кроме органов госвласти. Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртии. 

«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Удмуртской Республики <...> постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов», – сказано в сообщении.

Уточняется, что решение было принято во исполнение указа президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 г., когда в регионе был введен режим базовой готовности. Документ был подписан 7 марта, вступил в силу сегодня, 9 марта. Срок действия указа будет продолжаться до снятия режима базовой готовности. 

Ранее запрет на использование беспилотников был также введен в Пензенской, Челябинской, Воронежской областях и других регионах.

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19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Еще в восьми регионах был введен средний уровень реагирования. Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней.

В остальных субъектах, в том числе в Удмуртии, действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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