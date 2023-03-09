В Удмуртии запретили использование беспилотников

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Еще в восьми регионах был введен средний уровень реагирования. Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней.