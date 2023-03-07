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В Пензенской области запретили использовать беспилотники

Ведомости

Власти Пензенской области запретили использовать беспилотники на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области. 

«На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении.

Запрет будет действовать до снятия уровня базовой готовности, введенного в регионе указом президента РФ Владимира Путина 19 октября 2022 г. 

Уточняется, что беспилотники, которые используют органы власти, под запрет не подпадают. Физические лица и компании также могут пользоваться дронами по договору с органами госвласти и местного самоуправления.

Ранее аналогичный запрет установили власти Воронежской, Челябинской областей и ряда других регионов. 

С 19 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах действует «средний уровень реагирования». Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней.

В остальных субъектах РФ действует уровень базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных