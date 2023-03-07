В Пензенской области запретили использовать беспилотники
Власти Пензенской области запретили использовать беспилотники на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.
«На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении.
Запрет будет действовать до снятия уровня базовой готовности, введенного в регионе указом президента РФ Владимира Путина 19 октября 2022 г.
Уточняется, что беспилотники, которые используют органы власти, под запрет не подпадают. Физические лица и компании также могут пользоваться дронами по договору с органами госвласти и местного самоуправления.
Ранее аналогичный запрет установили власти Воронежской, Челябинской областей и ряда других регионов.
С 19 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах действует «средний уровень реагирования». Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней.
В остальных субъектах РФ действует уровень базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов.