Власти Воронежской области официально запретили использование беспилотников

В октябре прошлого года указом президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах – в Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют боевые беспилотники. В присоединенных к России в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.