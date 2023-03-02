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Общество

Власти Воронежской области официально запретили использование беспилотников

Ведомости

В Воронежской области официально запретили полеты беспилотников гражданского назначения, указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области», – говорится в сообщении.

Исключения составят беспилотники, которые используются предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса, а также органами власти. Ограничения будут действовать до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 г.

20 января Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что «поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области» гражданских беспилотников. 10 января использование дронов запретили в Северной Осетии, а в конце декабря 2022 г. такие меры ввели в Калужской и Волгоградской областях, в Приморье и др.

В октябре прошлого года указом президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах – в Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют боевые беспилотники. В присоединенных к России в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных