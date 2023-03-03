В Челябинской области запретили использование беспилотников
Оперативный штаб Челябинской области ввел запрет на использование беспилотников до окончания действия режима «базовой готовности», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство общественной безопасности.
Запрет не распространяется на беспилотники, которые используют в работе подразделения федеральных ведомств и учреждения, подведомственные органам власти разных уровней. Нарушителям запрета грозит ответственность по статьям КоАП о нарушении правил использования воздушного пространства, а также правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Кроме того, их можно привлечь и по ст. 271.1 УК РФ (нарушение правил использования воздушного пространства РФ).
Ранее аналогичный запрет был введен в Воронежской области и ряде других регионов.
С 19 октября в присоединенных к России в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах был введен «средний уровень реагирования». В рамках этого режима власти регионов могут, например, ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней.
В остальных субъектах РФ действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.