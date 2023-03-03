В Челябинской области запретили использование беспилотников

С 19 октября в присоединенных к России в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах был введен «средний уровень реагирования». В рамках этого режима власти регионов могут, например, ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней.