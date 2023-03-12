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В Риге прошел митинг в защиту памятника Пушкину

Ведомости

В Риге в воскресенье прошел митинг в защиту памятника Пушкина, демонтаж которого ранее поддержал Совет по памятникам Рижской думы. Трансляцию мероприятия, которое проходило на Ратушной площади, вел в социальных сетях Русский союз Латвии (РСЛ).

Как уточнили в союзе, мероприятие организовал актив РСЛ, в митинге приняли участие представители партии «Согласие», Пушкинского общества и других организаций. Ранее на своем сайте РСЛ назвал варварством решение о демонтаже скульптуры поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда.

Ранее по теме: Власти Эстонии призвали демонтировать советские памятники

«Но еще не поздно спасти памятник и повлиять на решение политиков! Многонациональное население Риги в социальных сетях уже высказало свое мнение и активно выступает против сноса памятников. Однако необходимы и более решительные действия!» – сообщалось в анонсе мероприятия.

В августе 2022 г. в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Затем власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В ноябре МИД вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажем советских мемориалов, а постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило о необходимости беспристрастно реагировать на снос памятников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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