В Риге прошел митинг в защиту памятника Пушкину

В августе 2022 г. в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Затем власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В ноябре МИД вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажем советских мемориалов, а постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило о необходимости беспристрастно реагировать на снос памятников.