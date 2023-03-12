В Риге прошел митинг в защиту памятника Пушкину
В Риге в воскресенье прошел митинг в защиту памятника Пушкина, демонтаж которого ранее поддержал Совет по памятникам Рижской думы. Трансляцию мероприятия, которое проходило на Ратушной площади, вел в социальных сетях Русский союз Латвии (РСЛ).
«Но еще не поздно спасти памятник и повлиять на решение политиков! Многонациональное население Риги в социальных сетях уже высказало свое мнение и активно выступает против сноса памятников. Однако необходимы и более решительные действия!» – сообщалось в анонсе мероприятия.
В августе 2022 г. в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Затем власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В ноябре МИД вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажем советских мемориалов, а постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило о необходимости беспристрастно реагировать на снос памятников.