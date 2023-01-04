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Власти Эстонии призвали демонтировать советские памятники

Ведомости

Эстонские власти призвали руководство городов Нарва и Силламяэ разрешить демонтаж советских памятников, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

В частности, государственная канцелярия призвала власти Силламяэ дать согласие на демонтаж открытого в 1975 г. памятника неизвестному солдату. Аналогичное обращение, как отмечается, направили властям Нарвы: в граничащем с Россией городе хотят убрать еще два памятника с советской символикой.

ERR 3 января также сообщил о перезахоронении останков 830 человек, первоначально захороненных под памятниками советской эпохи. По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, были убрано 20 воинских захоронений, которые считались памятниками Красной Армии.

По данным эстонских властей, к концу ноября в республике было демонтировано 56 памятников советской эпохи.

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В августе прошлого года в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечал «Интерфакс». Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.

23 августа в Риге также начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, писал ранее портал Delfi. Москва осудила это решение. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные действия являются проявлением неонацизма.

В конце августа в Следственном комитете России предупредили, что снос советских памятников в странах Прибалтики скажется на состоянии двусторонних отношений, а Москва примет в ответ асимметричные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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