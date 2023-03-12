Суд освободил по УДО бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова
Бабушкинский райсуд Москвы досрочно освободил осужденных за хищение 1,4 млрд руб. средств Минобороны России бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде также рассказали, что прокуратура была против их освобождения, и решение об УДО в отношении Давыдова ведомство обжаловало. При этом прокуратура не обжаловала освобождение Семилетова, и решение об УДО уже вступило в силу.
Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки Главной военной прокуратуры. По версии следствия, Давыдов, Семилетов, а также первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью использовали схемы для завышения стоимости продукции. Ущерб был оценен в 1,4 млрд руб. Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г., а позднее приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, Семилетов – к четырем годам. Помимо этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 800 000 руб.
В феврале 2022 г. суд также приговорил к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. экс-главу управления планирования связи Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина. Следствием и судом было установлено, что Оглоблин совместно с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил – заместителем начальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками «заключил государственные контракты от имени Минобороны с «Воентелекомом» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб.», отмечали в СК.
Арсланову инкриминируются хищения при поставках более 60 000 «Азартов» по завышенным ценам, ущерб Минобороны оценили в 6,5 млрд руб.