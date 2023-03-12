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Суд освободил по УДО бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова

Ведомости

Бабушкинский райсуд Москвы досрочно освободил осужденных за хищение 1,4 млрд руб. средств Минобороны России бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде также рассказали, что прокуратура была против их освобождения, и решение об УДО в отношении Давыдова ведомство обжаловало. При этом прокуратура не обжаловала освобождение Семилетова, и решение об УДО уже вступило в силу.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки Главной военной прокуратуры. По версии следствия, Давыдов, Семилетов, а также первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью использовали схемы для завышения стоимости продукции. Ущерб был оценен в 1,4 млрд руб. Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г., а позднее приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, Семилетов – к четырем годам. Помимо этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 800 000 руб.

В феврале 2022 г. суд также приговорил к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. экс-главу управления планирования связи Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина. Следствием и судом было установлено, что Оглоблин совместно с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил – заместителем начальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками «заключил государственные контракты от имени Минобороны с «Воентелекомом» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб.», отмечали в СК.

Арсланову инкриминируются хищения при поставках более 60 000 «Азартов» по завышенным ценам, ущерб Минобороны оценили в 6,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных