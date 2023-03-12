Суд освободил по УДО бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки Главной военной прокуратуры. По версии следствия, Давыдов, Семилетов, а также первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью использовали схемы для завышения стоимости продукции. Ущерб был оценен в 1,4 млрд руб. Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г., а позднее приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, Семилетов – к четырем годам. Помимо этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 800 000 руб.